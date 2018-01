Guga treina na academia de Larri Passos Provando que não ficou nenhuma mágoa da separação, Gustavo Kuerten escolheu a academia do seu ex-técnico, Larri Passos, para fazer a última semana de treinamento do ano. Assim, o tenista está em Camboriú (SC), trabalhando com seu atual treinador, o argentino Hernan Gumy, e com o preparador físico Juan Pablo Sangali. ?Esse lugar é especial pra mim. Cresci dentro desta academia. Treinar aqui me traz boas lembranças e me dá uma grande motivação para começar 2006 com tudo?, disse Guga, que trabalhou quase 15 anos com Larri Passos, até março deste ano, quando acabou a parceria. O tricampeão de Roland Garros e ex-número 1 do mundo está se preparando para a próxima temporada desde outubro, dividindo os treinos entre Florianópolis e Buenos Aires. A volta de Guga ao circuito profissional da ATP irá acontecer a partir do dia 30 de janeiro, no Torneio de Viña del Mar, no Chile.