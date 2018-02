Guga ?treina? na ponte Hercílio Luz Mantido na 15.ª posição do ranking mundial e 6.º na corrida dos campeões, Gustavo Kuerten inovou nesta segunda-feira ao usar o mais famoso cartão postal da cidade de Florianópolis, a ponte Hercílio Luz, como local de grvação de comercial e ?treinamentos?. É que a idéia seria a de retratar o dia-a-dia de Guga e, como parte das filmagens, o tenista correu na avenida Beira Mar, com a famosa ponte de pano de fundo. Interditada ao tráfego de automóveis por mais de 20 anos e ao pedestres há 11 anos, o próprio Guga se disse emocionado ao visitar a ponte Hercílio Luz e pegou sua própria câmera para fazer algums fotos. "Não tive muitas oportunidades de vir a ponte, pois está interditada há muito tempo", contou o tenista. "Para mim, que sou da cidade, foi um momento de emoção." Entre corridas filmadas e algum bate bola, Guga participou da filmagem de comercial da Olympikus, seu patrocinador, dirigido por Andrucha Waddington. Depois, o tenista ainda conseguiu arranjar um tempo para treinos sérios. Guga está se preparando para a principal fase do ano para ele: a temporada européia de quadras de saibro, que começa dia 14 em Monte Carlos e depois segue para Barcelona, Roma, Hamburgo e Roland Garros.