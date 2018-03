Guga treina no saibro e torce por Sá Gustavo Kuerten está fazendo a sua última semana de treinos no Brasil antes de embarcar para a Alemanha, onde jogará, a partir do dia 15, o ATP de Stuttgart, no saibro. Guga e o seu técnico Larri Passos viajam no dia 10. ?Estamos treinando em dois períodos com o Marcio (Carlsson) e o Hélio (Steiner). Só na quadra são quatro horas por dia?, diz Guga, que faz também preparação física. ?Seguimos com o trabalho de força para o Guga adquirir mais volume muscular. O segundo semestre é puxado?, afirma Larri. Depois da disputa em Stuttgart, Guga compete nas quadras rápidas de Los Angeles, Toronto, Cincinnati e Aberto dos Estados Unidos. Ele e Larri dizem que têm acompanhado os jogos de André Sá em Wimbledon. ?Há dois anos o André faz a pré-temporada com a gente e já vinha beliscando um bom resultado há algum tempo. A gente conversa bastante com ele e falava que a qualquer momento ele poderia estourar?, disse Larri. Guga alcançou as quartas em Wimbledon em 1999. ?Estou contente pelo André. É muito especial chegar às quartas de um Grand Slam e nunca vou esquecer aquele ano. Foi tão especial que o Larri continua careca.? O técnico fez uma aposta que, se Guga chegasse às quartas em Wimbledon, rasparia o cabelo. E manteve até hoje.