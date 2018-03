Guga treina para estréia em Stuttgart Gustavo Kuerten já está treinando em Stuttgart, na Alemanha, para a competição que marcará sua volta ao circuito mundial do tênis depois de um mês de treinamentos. Guga defenderá o título no torneio disputado em quadra de saibro, que venceu também em 1998. Outro brasileiro, Fernando Meligeni, estará nas quadras alemãs a partir de segunda-feira. Guga, número 14 do ranking mundial, já treinou forte nesta sexta-feira no Tennisclub Weissenhof. Pela manhã, fez um trabalho bem puxado, na quadra central. E depois, no final da tarde, treinou com o gaúcho Marcos Daniel, em uma das quadras de treino do clube. ?Gosto muito de jogar aqui na Alemanha, especialmente este torneio, em que me sinto em casa. Quando a gente volta a um torneio que já ganhou, dá uma boa sensação?, disse Guga. O técnico Larri Passos está gostando do desempenho de Guga nos treinos. E espera vê-lo bem agressivo no jogo. ?Ele está treinando muito bem e apesar de o torneio ser no saibro, já vamos usar de preparação para a quadra rápida. Aqui tem um pouco de altitude e o Guga tem mesmo de ser mais agressivo.? Guga disputará o ATP de Stuttgart pela quinta vez na carreira. Na primeira participação no torneio, em 1997, foi campeão de duplas, ao lado de Fernando Meligeni. Em 1998 e 2001 ergueu o troféu de simples derrotando, respectivamente, o eslovaco Karol Kucera e o argentino Guillermo Cañas. Suas conquistas em Stuttgart também ficaram marcadas pelas comemorações. Em 1998, ao ser presenteado com um Mercedes, deu o carro ao emocionado técnico Larri Passos. No ano passado, ao ganhar outro Mercedes, o doou ao Instituto Guga Kuerten, depois de desfilar com avó Olga dentro do carro na quadra. O ATP de Stuttgart é o primeiro de uma série de quatro torneios que Guga disputará nas próximas semanas. De Stuttgart ele segue para Los Angeles, Toronto e Cincinnati. A competição alemã terá distribuição de US$ 725 mil em prêmios e 250 pontos ao campeão no ranking mundial. E outros 50 na Corrida dos Campeões.