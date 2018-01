Guga treina para jogar a Davis Depois de descansar no fim de semana, quando voltou de Nova York, Gustavo Kuerten já está treinando em Florianópolis para representar mais uma vez o Brasil na Copa Davis. Eliminado na segunda rodada do US Open, na última quinta-feira, Guga só volta a jogar no confronto com o Uruguai, de 23 a 25 de setembro, em Montevidéu. ?Já começamos a treinar no saibro para a Copa Davis. Voltei bem motivado do US Open e agora vamos aos poucos aumentando o ritmo na quadra e trabalhando a parte física, para chegar bem lá no Uruguai,? disse o tenista brasileiro.