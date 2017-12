Guga treina para voltar a ganhar no saibro Bem preparado, o tenista Gustavo Kuerten sabe que poderá voltar a vencer no saibro, terreno que já fez parte de seu reinado. Por isso, Guga não está medindo esforços na realização da pré-temporada - período de treinamentos intensos - em Camboriú, onde fica a academia de seu técnico Larri Passos. Nesta terça-feira, o jogador mudou um pouco sua rotina para falar de um futuro próximo: o ano de 2004, em que não só planeja vencer no saibro de Roland Garros, como buscar uma medalha olímpica em Atenas e sonha ainda com seu segundo título do Brasil Open, que na próxima edição será jogado em fevereiro. "Não quero ainda estabelecer metas, como posições no ranking ou coisas assim. Mas há sempre alguns torneios que dou prioridade, como Roland Garros, a Olimpíada e o Brasil Open, que fazem parte de meus objetivos para o próximo ano." Para não cometer os deslizes deste ano, Guga confessa que precisa se manter motivado ao longo de toda a temporada, mas não esconde seu desejo voltar a fazer boas campanhas no saibro. "Se ganho duas ou três partidas neste piso, os adversários já começam a me olhar com maior respeito. Ficam mesmo assustados, pois sabem o que posso fazer." Entusiasmado com a determinação de seu pupilo e alegre com o que chamou de "dia da imprensa ", quando recebeu muita gente na sua academia para apresentar a sua rotina de treinamentos, o técnico Larri Passos admite que os últimos resultados deste ano, especialmente o título de São Petersburgo, foram fundamentais. "Vamos começar 2004 com tudo." Guga e Larri viajam dia 5 de janeiro para os primeiros torneios do ano em Auckland, onde o brasileiro defende o título, e depois o Aberto da Austrália. Brasil Open - Na busca de uma vaga na chave principal do Brasil Open, em fevereiro, o gaúcho Marcos Daniel estréia nesta quarta-feira no classificatório nacional do torneio, jogando com o goiano Lucas Jovita, às 18 horas, no Clube Harmonia. Organizado pela Octagon Koch Tavares, o evento abre as portas para novos talentos e jogadores em busca de recuperação, garantindo não só a participação num torneio do ATP Tour, como também premiará o vencedor com passagens aéreas para as outras competições do Tour Latino, em Viña Del Mar, Buenos Aires e Acapulco.