Guga treina para voltar a vencer no saibro Com esperanças de voltar a vencer no saibro, Gustavo Kuerten anunciou que segunda-feira recomeça os treinamentos com o técnico Larris Passos nesta superfície e confirmou seu calendário. Vai jogar três Masters Series no saibro antes de Roland Garros: Monte Carlo, Roma e Hamburgo, acabando com as especulações de que poderia jogar no ATP Tour do Estoril no início da temporada européia de quadras de saibro. Esta semana Guga está se dedicando aos treinos físicos.