Guga troca quadra por campo de golfe Fora do Brasil Open, Gustavo Kuerten continua na Costa do Sauípe, agora para descansar e curtir o local. Além de praia e sol, o tenista número 1 do mundo resolveu trocar as raquetes pelo taco de golfe. Assim que acordou, nesta quarta-feira, foi jogar ao lado de seu empresário Jorge Salked. Fez 18 buracos, mas não divulgou em quantas tacadas. Apenas ironizou: "Estou me sentindo o Tiger Woods com o taco e o Rubinho com o carrinho de golfe".