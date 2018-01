Guga usa experiência e desafia Philippoussis Gustavo Kuerten soube usar sua maior experiência para estrear com vitória no Masters Series de Paris e seguir sua série de seis vitórias consecutivas, sem perder um set sequer. Com saque eficiente, um jogo inteligente e tático, Guga neutralizou a força do norte-americano Mardy Fish em quadras rápidas e venceu o desafio dos campeões por 6/4 e 7/6 (7/2). Os dois tenistas conquistaram títulos no último domingo: Guga em São Petersburgo e Fish levou o primeiro troféu de sua carreira, em Estocolmo. Sem tempo para descansar, Guga volta à quadra nesta quarta-feira para mais um desafio diante de um especialista em quadras rápidas, o australiano Mark Philippoussis, conhecido como "Scud", pelo hábito de disparar mísseis com seu saque. O jogo será o último da rodada, devendo começar por volta das 20 horas de Paris, 17 horas em Brasília. "Para o jogo com Philippoussis espero fazer o mesmo que fiz contra o Fish. Joguei solto, tranqüilo, pois vim de uma semana difícil em São Petersburgo. Joguei sem pressão e agora acho que a responsabilidade de vencer é do Philippoussis que está brigando por uma vaga em Houston", disse Guga, que no lugar de dar um autógrafo na câmera de TV, como de hábito nos Masters Series, assinou "Rafael 30", em homenagem ao aniversário de seu irmão mais velho. Com fama de tricampeão em Roland Garros, os franceses festejaram a vitória do brasileiro na estréia em Bercy. Povo especialista em boa cozinha falou-se na entrevista coletiva que depois do jogo desta terça será criado um novo prato "Guga a la pêche." Satisfeito com a homenagem, para Guga valeu mesmo o seu bom serviço numa quadra de carpete. Teve um índice de 70% de aproveitamento de primeiro set - um porcentual acima da média - aplicou ainda 16 aces e disparou 31 ´winners´ (bolas vencedoras), sem chance de devolução. Enquanto isso, seu adversário sofreu com a ansiedade. Sacou mal, com apenas 39% de primeiro serviço em quadra e ainda abriu chances para Guga dar belas e eficientes passadas. Além do prato "Guga a la pêche", os franceses estranharam que um ex-número 1 do mundo estivesse jogando quase todo de branco - sem patrocínio - lembrando um bom padeiro francês. Por ora, não há nenhuma outra marca que venha sendo dada como futuro patrocinador do tenista brasileiro, embora ele esteja usando nos últimos torneios um tênis Nike. Mais do que uma roupa de marca, Guga vai precisar para a rodada desta quarta-feira estar bem na devolução de saque, a principal arma do adversário. Além disso, Philippoussis entra em quadra com uma motivação especial. Luta pela oitava e última vaga no Masters Cup de Houston.