Guga usa tática do Manezinho da Ilha Como um ?Manezinho da Ilha?, personagem típico de Florianópolis, sujeito meio simplório, mas muito esperto, Gustavo Kuerten espera vencer em Roland Garros. O plano é correr por fora, como quem nada quer, embalar de repente e conquistar vitórias que possam levá-lo longe no torneio. Até a declaração de que o título de Roland Garros estava fora de sua realidade atual passou a ter outra interpretação. Leia mais no Estadão