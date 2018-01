Guga vacila e perde o primeiro set Gustavo Kuerten foi surpreendido no primeiro set da partida contra o espanhol Tommy Robredo, pelas oitavas-de-final do Torneio de Roland Garros, e acabou perdendo uma série que estava praticamente ganha. O brasileiro vencia por 4 games e 1 e estava prestes a fechar, quando o espanhol reagiu e conseguiu a virada, fechando em 6/4. O vencedor deste jogo vai enfrentar o ganhador da partida entre o espanhol Albert Costa, atual campeão do Aberto da França, e o francês Arnaud Clement.