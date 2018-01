Guga vacila e perde o terceiro set Depois de vencer os dois primeiros sets com muita facilidade por 6/2 e 6/0, o tenista Gustavo Kuerten parece ter sentido cansaço e perdeu o terceiro set da partida contra Marcel Felder, que abre o confronto Brasil x Uruguai pela final do Grupo II da Copa Davis. Com um jogo instável, o brasileiro perdeu por 6/3. O jogo agora está 2 a 1 para Guga e o terceiro set já está em andamento. O duelo Brasil x Uruguai, disputado em piso de saibro, vale uma vaga na segunda divisão do tênis mundial. No jogo seguinte, Flávio Saretta enfrenta Pablo Cuevas, nº 496 do mundo.