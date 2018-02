Guga vai à final em Indian Wells O domingo começou bem para Gustavo Kuerten. Confirmou sua vitória sobre o alemão Rainer Schuettler por 6/2, 3/6 e 6/2, em jogo que havia sido interrompido no sábado com placar de 6/2, 0/1 e 0 a 30. Com isso, garantiu seu lugar na final diante de Lleyton Hewitt. Guga tinha esperanças de definir sua vitória sobre Schuettler em dois sets, para não se desgastar muito para a final com Hewitt. Mas bastou um descuido no quarto game do segundo set para ter seu serviço quebrado e precisar lutar muito mais para ganhar o jogo. Com vibração, Guga conseguiu impor o seu jogo, depois de passar por dificuldades. Só no terceiro set voltou a soltar-se novamente e ao quebrar o serviço de Schuettler logo no segundo game, abrindo vantagem de 2 a 0, passou a dominar o adversário para definir sua vitória. A necessidade de fazer dois jogos num mesmo dia não é novidade para Gustavo Kuerten. Em 2001, conquistou o título do Masters Series de Cincinnati em condições semelhantes. Teve de terminar a semifinal diante de Tin Henman - que também foi jogada em três sets - e depois ganhou de Pat Rafter na decisão. Curiosamente, na semana seguinte, em Indianápolis, voltou a jogar duas partidas no mesmo dia. Ganhou de Goran Ivanisevic, na semifinal, e a seguir na final, com Rafter, acabou desistindo na metade do jogo por causa de uma contusão.