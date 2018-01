Guga vai à final em São Petersburgo Gustavo Kuerten está na final do Torneio de São Petersburgo, na Rússia. Na manhã deste sábado, o tenista brasileiro não teve dificuldade para derrotar o espanhol Alex Corretja por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. O adversário de Guga na decisão do título sairá do jogo entre o alemão Rainer Schuettler e o romeno Sargis Sargsian.