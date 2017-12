Guga vai às 4ªs nas duplas em Paris Nada como uma vitória para animar um tenista. E a química funcionou perfeitamente para Gustavo Kuerten que demonstrou outro humor hoje ao garantir sua classificação para as quartas-de-final da chave de duplas do Masters Series de Paris. Ao lado do francês Cedric Pioline, Guga conquistou outro bom resultado ao derrotar os especialistas em duplas, os checos Martin Damm e Cyril Suk por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/3. "É bom terminar o ano com bons resultados", festejou Guga. "Acho muito importante chegar as quartas-de-final de duplas em Paris, no meu último torneio oficial. Isso mostra que posso conseguir bons resultados nestas quadras cobertas, pois já cheguei a final em Lyon e agora estou lutando por uma vaga nas semifinais de duplas em Paris." Ao lado de um francês, Guga está jogando no clima que mais gosta, com a quadra lotada e o apoio da torcida. Na próxima rodada, Guga e Pioline terão pela frente mais um grande desafio, enfrentando o time número 1 do mundo na modalidade, Mark Knowles, das Bahamas, e Daniel Nestor, do Canadá. Na chave de simples, o russo Marat Safin garantiu matematicamente sua classificação para o Masters Cup de Xangai - torneio que reunirá os oito melhores tenistas da temporada de 2002 - , ao derrotar o argentino David Nalbandian por 6/3 e 6/2. O espanhol Juan Carlos Ferrero também precisava de uma vitória para assegurar a vaga, só que perdeu para o tailandês Paradorn Srichaphan por 6/2 e 6/3, mas ainda assim o espanhol tem muitas chances de ir a Xangai. Também na luta por uma vaga, Tim Henman ganhou de Radek Stepanek por 6/1 e 7/5, enquanto Jiri Novak perdeu para Andrei Pavel por 6/1 e 6/3.