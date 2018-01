Guga vai às quartas-de-final em Sauípe Gustavo Kuerten está nas quartas-de-final do Brasil Open, torneio de tênis de US$ 571 mil em premiação disputado em quadra rápida, na Costa do Sauípe, na Bahia. Nesta quinta-feira, Guga derrotou o norte-americano Mashiska Washington, 475º do mundo e que disputou o qualificatório, por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 7/5. O adversário desta sexta-feira, às 13 horas (com transmissão da SporTV), será o argentino Gaston Etlis, 181º do mundo, que eliminou o brasileiro Fernando Meligeni, 57º, com 6/1 e 7/6 (7/3). Outro brasileiro garantiu vaga nas quartas-de-final: André Sá, 60º, venceu o suíço George Bastl por 6/1 e 7/5. Nesta sexta-feira, às 11h, ele enfrentará o paraguaio Ramon Delgado, 139º do mundo. Guga começou bem, aplicando um ?pneu? (6/0) em Mashiska. "Há muito tempo não conseguia jogar tão bem. No primeiro set estive inspirado e tudo que fiz deu certo e é muito bom jogar assim, solto, pois com isso ganho cada vez mais confiança", afirmou o tenista brasileiro. No segundo set, Guga quebrou o saque do norte-americano no terceiro game. Mas Mashiska conseguiu variar o jogo e quebrar o saque do brasileiro em 5/5. Guga, no entanto, conseguiu devolver a quebra em seguida e depois confirmou 7/5. Guga tem três vitórias em cinco confrontos contra o adversário desta sexta-feira. A mais recente ocorreu no ano 2000, no México, em saibro.