Guga vai às semifinais em Stuttgart Não foi tão fácil como nas outras vezes, mas Gustavo Kuerten garantiu a classificação para as semifinais do ATP Tour de Stuttgart, com uma boa vitória sobre o equatoriano Nicolas Lapentti por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 6/7 (8/6) e 6/3, em 2h16 de jogo. Neste sábado, vai em busca de um lugar na decisão do título, diante do vencedor da partida entre o argentino Gaston Gaudio e o checo Jiri Novak. A outra semifinal já está definida, com Guillermo Cañas (Argentina) contra o espanhol Marc Lopez. Guga fez um jogo bonito, especialmente no primeiro set, quando chegou a abrir vantagem de 5 a 1. Mas, de repente, parece ter perdido um pouco a concentração, talvez tenha sentido problemas com o forte vento de hoje em Stuttgart, e precisou de 34 minutos para marcar 6/4. No segundo set, o mais equilibrado da partida, com 63 minutos de duração, não houve quebras de serviço, levando a decisão para o tiebreak. No desempate, Guga teve chances, mas acabou sendo atrapalhado por um engano do juiz. No 6 a 6, o fiscal de linha deu uma bola fora do brasileiro, que foi boa. Embora o ponto teve voltado (let), na realidade, Guga foi prejudicado pois teria ficado com um match point a seu favor, o que definiria muito antes esta partida. Sem desanimar e com bom volume de jogo, Guga conseguiu uma quebra de serviço, com uma jogada sensacional. Lapentti aplicou uma deixadinha bem dada, e o brasileiro surpreendeu ao chegar rapidamente à rede e contra atacar com outra curtinha incrível, para ganhar aplausos da torcida alemã.