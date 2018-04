Guga vai atrás de recorde na Austrália Gustavo Kuerten já viajou para a Melbourne em busca de um recorde. Nada que seja assim tão distante para o tenista número 2 do mundo, tricampeão de Roland Garros e que liderou o ranking por mais de 40 semanas no ano passado: Guga quer apenas apagar as péssimas campanhas realizadas em outras temporadas e espera, desta vez, passar pela segunda rodada do Aberto da Austrália, que começa no dia 14, em Melbourne Park. "É sempre muito difícil para mim este início de temporada", admitiu Guga, em Florianópolis, onde passou o domingo antes de embarcar para a Austrália. "Deixar o verão, Floripa, onde tudo está bombando e começar a encarar o circuito não é nada fácil. Mas depois que faço a escala em Buenos Aires e pego o segundo vôo, já sei que não tem mesmo mais volta e o negócio é pensar pra frente." Guga viaja para a Austrália pela Rota Polar. Saiu domingo de Florianópolis para Buenos Aires (Argentina). Depois, passa por Auckland (Nova Zelândia), Sydney (já na Austrália) e chega a Melbourne apenas nesta terça-feira. Após a disputa do Desafio Brasil x Argentina, no Rio, o tenista resolveu passar o domingo com a família, despedindo-se para uma temporada que promete ser cheia. "Tomara que melhore meu desempenho no Aberto da Austrália, torneio em que jamais passei da segunda rodada", disse Guga. "Não poderia deixar de disputar este torneio, apesar da época do ano, pois trata-se de um Grand Slam e posso, de repente, conseguir bons resultados." Para evitar surpresas como nos outros anos, o técnico Larri Passos viajou um pouco antes para a Austrália para preparar as melhores condições na chegada de seu pupilo. Busca, por exemplo, lugar para treinar e, especialmente, para fazer fisioterapia e exercícios específicos para manter o tenista longe das dores na virilha, que tanto o prejudicaram no ano passado. Esta semana serão conhecidos os cabeças-de-chave do Aberto da Austrália e Guga espera pela definição da participação ou não do australiano Lleyton Hewitt, que está com catapora, para saber se será o pré-classificado número 1 ou 2. Além de Guga, outros quatro brasileiros estão na chave principal do Aberto da Austrália deste ano: Fernando Meligeni, número 69 do ranking mundial - segundo lista divulgada nesta segunda-feira -, André Sá (89), Alexandre Simoni (108) e Flávio Saretta, número 110 do ranking de entradas da Associação dos Tenistas Profissionais.