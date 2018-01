Guga vai buscar pontos no Brasil Open Após a derrota para o holandês Sjeng Schalken e a eliminação do US Open nas oitavas-de-final, Gustavo Kuerten foi fazer nesta quarta-feira um treino físico em uma academia de Manhattan, em Nova York. O tenista prepara a volta ao Brasil para jogar na Costa do Sauípe, a partir de segunda-feira. No ano passado ele caiu na estréia da competição baiana disputada em quadra rápida. Será uma chance de recuperar alguns pontos perdidos no Aberto dos Estados Unidos. Guga, 46º do mundo, defendia 250 pontos e conseguiu 150. Na Bahia o campeão receberá 200 pontos. Em 2001, ele foi derrotado pelo compatriota Flávio Saretta e tem apenas cinco pontos para defender. ?Peguei um bom ritmo de jogo, cresci a cada partida e vou para a Bahia muito motivado. Gostaria muito de fazer um bom torneio lá, quem sabe chegar à final e sentir o gostinho de uma decisão. Tomara que eu não jogue contra um brasileiro logo de cara, para ter muitos tenistas do Brasil na chave e para a torcida fazer bastante barulho. A torcida sempre ajuda muito, ainda mais dentro de casa.? No ano passado, depois de Sauípe, Guga mergulhou em uma das piores fases de sua carreira. Disputou mais cinco torneios na temporada, com sete derrotas e apenas uma vitória. Mesmo assim, terminou com um balanço de 57 vitórias e 17 derrotas no circuito profissional ? sem contar a Copa Davis. Ganhou seis títulos. Pela primeira vez desde 1997 ficará abaixo dos 50 do mundo. No segundo semestre de 2001 ele passou a sofrer com as dores no quadril e em fevereiro deste ano fez uma artroscopia para se livrar do problema na articulação. Perdeu dois meses do calendário. Já em 2002, o brasileiro conseguiu 15 vitórias e teve 11 derrotas. Por enquanto, faturou apenas 10% do que conseguiu na temporada passada: US$ 234 mil. Sem dores - Dores no quadril, pelo menos, já não o incomodam mais. Seu projeto parece ser ganhar confiança para começar bem a temporada de 2003. Nos Estados Unidos ele mostrou progressos. O torneio da Bahia será outro desafio. O holandês Sjeng Schalken, que o eliminou nas oitavas-de-final em Nova York, será o cabeça-de-chave 2 do Brasil Open. Guga será o cabeça 6. O holandês, 25º do mundo, jogará nesta quinta-feira contra o chileno Fernando Gonzalez, 28º, pelas quartas-de-final do Aberto dos Estados Unidos. Será a primeira vez que os dois se enfrentarão como profissionais. Guga saiu satisfeito de sua passagem por Nova York. ?Este ano mudei um pouco o calendário, deixei de jogar alguns torneios nos Estados Unidos, para chegar bem ao Brasil Open, que para mim se tornou um dos torneios mais importantes da temporada?, disse ele nesta quarta-feira. Depois da Costa do Sauípe, Guga viaja para o Rio, onde o Brasil enfrentará o Canadá pela repescagem do Grupo Mundial da Copa Davis, entre 20 e 22 de setembro. Convite para Simoni - Nesta quarta-feira o brasileiro Alexandre Simoni, 123º do ranking mundial, ganhou convite para disputar o Brasil Open. No feminino, sete das 25 melhores jogadoras do mundo confirmaram presença. As atrações são Venus Williams, dos Estados Unidos, número 2; Jelena Dokic, da Iugoslávia, número 5; e Anastasia Myskina, da Rússia, número 15.