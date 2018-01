Guga vai cair no ranking mundial A derrota na segunda rodada do Masters Series de Roma poderá levar Gustavo Kuerten a cair da 2ª para a 6ª posição no ranking mundial. Como ele conquistou o vice-campeonato, no ano passado, defendia 350 pontos e, agora, somou apenas 35. Com isso, irá ficar com um total de 2.495 pontos e será ultrapassado por Yevgeny Kafelnikov, Tim Henman, Marat Safin e Tommy Haas, todos jogadores que defendem apenas 35 pontos em Roma, enquanto Guga tem de descontar 350. A situação de Guga pode melhorar na próxima semana, no Masters Series de Hamburgo, Alemanha. Nesta competição, caiu no ano passado na primeira rodada, diante do bielo-russo Max Mirnyi e como defende apenas cinco pontos terá chances de recuperar posições.