Guga vai descansar em Pernambuco De surpresa, Gustavo Kuerten desembarcou em Pernambuco para, como ele mesmo disse, ?curtir três dias de folga? no "Recifolia", o carnaval fora de época em Recife. Eliminado do Aberto da Austrália, ainda na segunda rodada, Guga trocou a raquete pelo frevo. Ele era esperado no aeroporto Hercílio Luz, em Florianópolis, e apareceu na noite de sexta num camarote vip da festa pernambucana. "Há muito tempo já estava querendo conhecer a cidade e quero ficar uns três dias para curtir e aproveitar com a galera na rua", afirmou o tenista. Além do ?Recifolia?, Guga planeja surfar no litoral Sul de Pernambuco, em Maracaí.