Guga vai em busca do bi em Stuttgart Em busca de mais um título, Gustavo Kuerten já está na Alemanha, onde a partir de segunda-feira disputa o ATP Tour de Stuttgart, torneio com US$ 600 mil em prêmios. Guga já ganhou esta competição em 1998, e agora esperar repetir a conquista para dar um bom reinício na temporada. Esta semana, Guga já explicou que, apesar de parecer estranho, prefere voltar ao circuito jogando no saibro, embora vá estar todo o segundo semestre em quadras rápidas. "A idéia é ganhar ritmo novamente, jogando o maior número possivel de partidas", contou Guga. "Depois vou mais tranquilo para as quadras rápidas." Em Stuttgart, Guga também pode somar pontos importantes para manter a liderança do ranking. O campeão vai somar 250 para a lista de entradas de outros 50 para a corridados campeões.