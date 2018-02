Guga vai enfrentar Enqvist em Miami O tenista sueco Thomas Enqvist será mesmo o adversário de Gustavo Kuerten no jogo de estréia do brasileiro no Masters Series de Miami. O tenista sueco derrotou, nesta quinta-feira, o francês Michael Llodra em três sets, parciais de 6/4, 6/7 (7/5) e 6/3 garantindo sua classoficação para a segunda rodada. Guga, como é cabeça-de-chave, saiu uma rodada à frente. O jogo Guga x Enqvist será sábado.