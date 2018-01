Guga vai enfrentar "freguês" espanhol O primeiro objetivo de Gustavo Kuerten já foi alcançado: chegar à segunda semana em Roland Garros. Nesta sexta-feira ele derrotou o chileno Fernando Gonzalez, 41º do ranking, por 6/3, 2/6, 7/6 (8-6) e 6/4, em 2h40 de jogo, e chegou às oitavas-de-final da competição. No domingo ele enfrentará o espanhol Albert Costa, 22º do ranking. Foi sua 17ª vitória seguida em Paris. Guga venceu Costa seis vezes e perdeu uma, em 1996, na primeira vez que se enfrentaram. Tudo se encaminha para que o brasileiro faça um grande duelo nas quartas-de-final contra o australiano Lleyton Hewitt, número 1 do mundo, que o venceu na Copa Davis, no ano passado, em Florianópolis. Comenta-se que é o jogo que Guga mais gostaria de fazer. Alguns dias antes de o torneio parisiense começar, Guga ainda tinha dúvidas de como se sairia em jogos de cinco sets. Se conseguisse chegar à segunda semana em Roland Garros já se daria por satisfeito. Nesta sexta-feira, Guga quebrou o serviço do chileno no quinto e nono games para fechar em 6/3 o primeiro set. O tenista estava confiante, mas depois de fazer 40/15 no primeiro game da segunda série, perdeu o serviço e Gonzalez cresceu na partida. No quarto game, ele quebrou outra vez o saque de Guga (6/2) e deixou tudo igual no confronto. O brasileiro, no entanto, se manteve firme no jogo e no terceiro set inteiro perdeu apenas três pontos no seu saque. Gonzalez mantinha os seus serviços com certa dificuldade, mas conseguiu levar a decisão para o tie-break. Guga saiu em desvantagem (0 a 3) no desempate, mas chegou a 5 a 5. A decisão ficou dramática. Gonzalez chegou ao set point. Mas, com um saque no meio, que surpreendeu o adversário, Guga empatou o tie-break de novo (6 a 6). O brasileiro fez o ponto seguinte e com uma dupla falta do chileno Guga fechou 7/6 (8-6). O brasileiro embalou e já saiu quebrando o saque de Gonzalez na quarta série. O set foi muito disputado e do quarto game em diante Guga teve de salvar vários break points para conseguir a vitória, especialmente no 5/4, quando sacava pela segunda vez e esteve a ponto de ser quebrado. Se salvou com uma esquerda paralela. Depois, com um voleio, eliminou o adversário. ?Estou realmente muito feliz. Sabia que não seria um jogo fácil com o Gonzalez e sem dúvida nenhuma fiz a minha melhor partida este ano aqui em Roland Garros. Foi a primeira vez que joguei contra o Gonzalez e estava difícil de conseguir fazer o meu jogo?, disse. Força e Respeito - Guga havia dito no dia anterior que esperava um adversário aguerrido e com bastante vontade de vencer. ?O cara jogou de maneira inspirada, foi um guerreiro, não saiu das características dele. Só que eu acertei as minhas bolas nas horas certas?. O que ajudou a vencer, segundo ele, foi sua força mental e o saque. ?No terceiro set, especialmente, tive de ficar muito concentrado no jogo e deu para ver que a minha parte mental já evoluiu bastante. Consegui sair de situações difíceis, virar o tie-break, 0/40 no quarto set. O saque também foi o golpe que mais consegui melhorar do jogo passado para este. Só no finalzinho eu acabei me entusiasmando um pouco antes da hora, mas felizmente consegui vencer?, comemora. ?Cheguei aqui jogando legal, mas não no meu melhor ritmo. Agora estou muito próximo de ver mais um sonho realizado. De repente, para mim é até uma surpresa estar nas oitavas. Estou cheio de alegria, satisfeito comigo mesmo e a partir de agora começa um novo torneio. Sei que ainda posso melhorar o meu jogo. Vou ter de encontrar uma maneira de ganhar do Costa, porque se perder estarei fora. E apesar de estar feliz por chegar às oitavas, não vou ficar satisfeito com uma eliminação. Quero mais e vou entrar em quadra convicto de que vai dar certo.? Sétimo colocado no ranking mundial e 70º na Corrida dos Campeões, Guga nesta sexta-feira conseguiu 30 pontos na Corrida e outros 150 no ranking mundial. Rodada - Outros jogos desta sexta: Mariano Zabaleta (ARG) 4/6, 6/3, 6/4 e 6/3 Fernando Vicente (ESP); Monica Seles (EUA) 6/2 e 6/2 Ludmila Cervanova (ESL); Daniela Hantuchova (ESL) 6/3 e 6/1 Tatiana Panova (RUS). Jogos deste sábado: Jennifer Capriati (EUA) e Evie Dominikovic (AUS); Tommy Robredo (ESP) e Andre Agassi (EUA); Mary Pierce (FRA) e Aniko Kapros (HUN); David Nalbandian (ARG) e Marat Safin (RUS); Elena Likhovtseva (RUS) e Jelena Dokic (IUG); Jiri Novak (CHE) e Paul-Henri Mathieu (FRA); Serena Williams (EUA) e Janette Husarova (ESL); Vincent Spadea (EUA) e Sebastien Grosjean (FRA); Silvia Farina Elia (ITA) e Tamarine Tanasugarn (TAI); Arnaud Di Pasquale (FRA) e Paradorn Srichaphan (TAI). Em duplas, David Adams (AFS) e Andrei Pavel (ROM) contra Dominik Hrbaty (ESL) e Andre Sá (BRA).