Guga vai enfrentar Norman às 7h O duelo Gustavo Kuerten x Magnus Norman já fez história no tênis. Em 2000 brigaram pela liderança da corrida dos campeões e do ranking mundial. Disputaram jogos memoráveis, como as finais de Roma e de Roland Garros. Agora, depois de ambos terem passado pelo mesmo tipo de cirurgia no quadril, inclusive realizada pelo mesmo médico, voltam a se encontrar em um torneio importante: jogam nesta quarta-feira por uma vaga nas oitavas-de-final do Masters Series de Monte Carlo. O jogo está programado para começar por volta do meio dia (7 horas de Brasília) com transmissão pela SporTV. Por toda esta história, de caminhos muito parecidos entre estes dois jogadores, a emoção costuma marcar este duelo, como enfatiza Guga. "É sempre emocionante enfrentar o Norman", diz o brasileiro. "Não é um jogo qualquer e há uma expectativa diferente. Nós dois, certamente, vamos entrar em quadra bastante motivados, já buscando uma classificação para as oitavas-de-final, o que passa a ser uma boa campanha para o primeiro torneio para a temporada de saibro." Diferente de 2000, quando os dois tenistas esbajavam técnica e físico, hoje vivem situações distintas. Guga vem de melhores resultados e uma rápida recuperação da cirurgia. O próprio ranking já deixa bem claro esta diferença. Enquanto o brasileiro ocupa a posição de número 15 e pode terminar esta semana em Monte Carlo entre os dez primeiros, Norman está em 94 e precisou de um wild card, convite, para entrar direto na chave do torneio. Guga leva também uma grande vantagem no retrospecto, com seis vitórias contra apenas três derrotas. Mas, ainda assim, os duelos sempre foram equilibrados. Os mais notáveis foram mesmo em 2000, quando Norman superou Guga na final de Roma e algumas semana s depois, Guga conquistou o bicampeonato em Roland Garros com vitória sobre o sueco. Em Monte Carlo, Guga estreou com vitória sobre o norte-americano Mardy Fish por 3/6, 6/1 e 6/0, enquanto Norman ganhou de Nicolas Lapentti por 6/3 e 6/3. Os dois já se enfrentaram também depois de ambos terem passado por cirurgia, no torneio de Palma de Maiorca, no ano passado, mas agora é a primeira vez em um torneio grande, com os dois tenistas em melhor forma. Com a mão na massa - Bicampeão de Monte Carlo, Guga viveu nesta terça-feira um clima de Hollywood em Mônaco. Para marcar sua participação neste torneio, colocou a mão numa calçada da fama estilizada, ou seja, uma raquete de cimento. "Fiquei com mão suja bem na hora do almoço" ironizou Guga, que vem mostrando uma grande paciência estes dias, dando muitos autógrafos. Na rodada, o destaque foi o juvenil espanhol, Rafael Nadal, de apenas 16 anos, que estreou com vitória sobre o o eslovaco Karol Kucera por 6/1 e 6/2. Em outros jogos de destaque, o sempre simpático Paradorn Srichaphan ganhou do australiano Peter Luczak por 7/5, 3/6 e 7/6; enquanto Yevgeny Kafelnikov superou o marroquino Younes El Aynaoui por 6/3, 6/7 (7/3) e 6/1.