Guga vai enfrentar Rochus na volta Na sua volta ao circuito profissional, depois de mais de seis meses afastado por causa da cirurgia no quadril, Gustavo Kuerten parece ter se dado bem. No sorteio das chaves para o ATP Tour de Valencia, na Espanha, o tenista brasileiro irá estrear contra o belga Olivier Rochus, número 40 do ranking mundial. Os dois tenistas jamais se enfrentaram, mas a partida poderá ser boa para o tricampeão de Roland Garros. Afinal o jogador belga, embora seja muito habilidoso, não tem um saque muito forte e costuma ser irregular em seus jogos. Rochus, no entanto, vem fazendo uma boa temporada. Em janeiro venceu o torneio de Auckland e em seguida chegou à semifinal em Adelaide. Neste ano, já venceu tenistas melhor ranqueados como Guillermo Coria, Nicolas Kierfer e Feliciano Lopez. Guga está em Valencia desde sexta-feira. Disse ter fica satisfeito com o sorteio das chaves, mas enfatizou que continua sem grandes perspectivas no torneio. Sua intenção é aproveitar a competição para avaliar sua atual condição e quem sabe dentro de três ou quatro semanas voltar a pensar em conquistas de títulos. A estréia de Guga no torneio ainda não está definida e pode ser tanto na segunda como na terça-feira. A competição de Valencia tem a co-organização do tenista Juan Carlos Ferrero. Só que por ironia ele vai fazer sua estréia na competição diante do principal favorito e um dos atuais ídolos do tênis espanhol. Vai pegar Rafal Nadal, que está na final do Master Series de Miami.