Guga vai enfrentar romeno na estréia O tenista Gustavo Kuerten não terá vida fácil no Masters Series de Hamburgo - torneio que começa na próxima segunda-feira. No sorteio realizado neste sábado, ficou definido que o brasileiro vai enfrentar o romeno Andrei Pavel logo na primeira rodada. Hoje, Pavel ocupa a 46ª posição na Corrida dos Campeões. Se passar, Guga pode enfrentar o espanhol Tommy Robredo na rodada seguinte e, se chegar à terceira rodada, poderá pegar ninguém menos que o suíço Roger Federer - o número 1 do mundo, que na estréia pega o espanhol Fernando Verdasco. O retrospecto é amplamente favorável ao brasileiro. Guga x Pavel se enfrentaram sete vezes no circuito e o brasileiro venceu seis. Só que eram outros tempos, pré-cirurguias no quadril. O Masters de Hamburgo terá confrontos interessantes logo na primeira rodada. Por exemplo: Marat Safin x Alberto Martin; Carlos Moyá x Fernando Gonzalez, Guillermo Coria x Vincent Spadea, Andre Agassi x Feliciano Lopez e Andy Roddick x Nicolas Massu.