Guga vai passar por nova cirurgia Para voltar a jogar seu melhor tênis, Gustavo Kuerten terá de passar por nova cirurgia. Desta vez, a intervenção promete ser simples, uma espécie de correção no quadril operado em 26 de fevereiro de 2002, em Nashville, Estados Unidos, mas deverá tirar Guga das quadras este ano. O jogador não fala no assunto. Ao contrário. Diz que pretende disputar vários torneios até o fim da temporada, entre eles o de São Petersburgo, em que defenderá o título. Guga vem fazendo uma série de avaliações e vai usar a exibição em São Paulo, entre os dias 15 e 17, no Ginásio do Ibirapuera, para mais testes. Nestes últimos dias em Nova York, Guga teve informações animadoras, com boas perspectivas de voltar a jogar um tênis de alto nível e conquistar novamente títulos importantes. Deverá fazer a cirurgia com Mark Philipus, responsável pela intervenção, com tremendo sucesso, em outro jogador, Sargis Sargsian, e discípulo de Tomas Byrd, que operou Guga da primeira vez. Na quinta-feira, no US Open, o armênio Sargsian não deixou dúvidas de sua recuperação ao jogar por mais de cinco horas diante de Nicolas Massu e ainda sair da quadra vitorioso, sem sentir nenhuma dor no quadril, como confirmou depois em conversa no players lounge, não poupando elogios ao cirurgião. A cirurgia de Guga deve ser marcada para daqui a três semanas. A época do ano é estratégica. O brasileiro não costuma fazer boas campanhas em torneios indoor - apesar do título de São Petersburgo - nem tem pontos para defender. Além disso, como poderá ficar fora das quadras por seis meses, terá o direito de pedir proteção de ranking, recurso que o manterá na 21ª posição até retomar o circuito, em 2005. Como um touro - Guga já não consegue mostrar seu bom tênis. As dores o incomodam tanto que, depois de duas horas de partida, fica praticamente impossível aplicar golpes mais potentes, especialmente a direita. Para manter-se no circuito, Guga vem seguindo uma rotina espartana, com sessões freqüentes de fisioterapia, massagens e exercícios específicos. Fez de tudo para buscar uma solução clínica. Está forte como um touro, com pernas bem definidas, braços musculosos. O problema está na articulação: não consegue ter a movimentação necessária. A atual forma física de Guga deve ajudá-lo no período de recuperação. Mesmo assim, a volta ao circuito não será apressada. Ao que parece, tanto o jogador quanto sua equipe estão entrosados e confiantes em um bom resultado. O anúncio oficial da cirurgia só deve mesmo ser feito depois da exibição em São Paulo. Até lá, Guga já terá em mãos todos os resultados de exames e testes e poderá definir data e local da intervenção, provavelmente na Pensilvânia, onde trabalha o médico que operou Sargsian.