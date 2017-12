Guga vai pegar argentino na 2ª rodada Em busca de uma vaga nas quartas-de-final do ATP Tour de Viña Del Mar, Gustavo Kuerten vai jogar com o argentino Franco Squillari, semifinalista de Roland Garros de 2000 e ex-11º colocado no ranking mundial, mas que hoje amarga a 137ª colocação na classificação. Guga joga pela segunda vez consecutiva no chamado horário nobre do balneário chileno, às 22 horas, 23 de Brasília. A SporTV anuncia a transmissão da partida. Na estréia no torneio, o brasileiro passou com tranqüilidade pelo francês Jean-Rene Lisnard, ao vencer o jogo por 2 sets a 0, num duplo 6/3. "Gostei de minha atuação na estréia e vou precisar estar bem para enfrentar Squillari", definiu Guga. "É um adversário perigoso e que vem embalado por vitórias desde o qualifying." Guga e o canhoto Squillari já se enfrentaram por duas vezes, com uma vitória para cada lado. Na primeira, em Kitzbuehel, Áustria, em 1996, o argentino venceu por 61 e 6/2 e o brasileiro devolveu o placar (6/1 e 6/2), cinco anos depois do Masters Series de Roma. A rodada desta segunda-feira em Viña Del Mar teve ainda os seguintes resultados: Filippo Volandri (ITA) venceu Albert Portas (ESP): 6-0 e 6-4. Adrian Garcia (CHI) venceu Paul Capdevilla (CHI): 6-4 e 6-4 Ivan Miranda (PER) venceu Martin Vassallo (ITA): 6-4 e 6-3 Harel Levy (ISR) venceu Frantisek Cermak (Rep. Checa): 6-3 e 6-3. David Sanchez (ESP) venceu Juan Ignacio Chela (ARG): 6-4 e 6-2.