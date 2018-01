Guga vai pegar francês na estréia O tenista Gustavo Kuerten vai enfrentar o francês Nicolas Coutelot na estréia no Torneio de Acapulco, nesta terça-feira. O jogador francês, que veio do torneio classificatório, ocupa a 171º colocação no ranking de Entradas. Flávio Saretta, ao contrário, terá uma estréia difícil. Vai pegar na primeira rodada o espanhol Carlos Moyá. Fernando Meligeni, por sua vez, vai enfrentar o norte-americano Vincent Spadea. André Sá estréia nesta segunda, contra o peruano Ivan Miranda.