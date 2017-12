Guga vai voltar a treinar com bola Se não surgir nenhuma surpresa, Gustavo Kuerten já poderá tirar o pó da raquete, colocar cordas novas, pois na próxima semana vai começar a treinar com bola. Sua recuperação vem caminhando mais rápida do que o esperado. O prazo inicial para iniciar os treinos técnicos era de dois meses após a cirurgia, realizada dia 26 de fevereiro. Mas de acordo com sua reação - não sente qualquer dor e está confortável - seu médico, Tomas Byrd, já liberou o tenista brasileiro para treinamentos na quadra de saibro. A decisão agora de estabelecer uma data exata para iniciar os treinamentos técnicos vai depender exclusivamente de Guga. O próprio tenista vai dizer quando se sente a vontade para pegar novamente na raquete, o que está previsto para a próxima semana. Esta rápida recuperação aumenta bastante a chance de Guga disputar o torneio de Roland Garros, que começa na última semana de maio. Em recente entrevista em Florianópolis, o tenista disse que gostaria de jogar dois torneios antes de Paris para avaliar suas condições e ganhar ritmo de jogo. Assim, o brasileiro poderia até mesmo participar do Masters Series de Hamburgo, a partir de 13 de maio, e depois jogar um torneio da série ATP Tour, em San Polten, na Áustria, que antecede Roland Garros. Normalmente Guga não joga competições na semana que antecede um Grand Slam, mas agora a situação é diferente. Precisa ganhar ritmo e testar suas condições, por isso, pode até pedir um wild card - convite - para San Polten, competição com US$ 400 mil em prêmios. Para colaborar com sua volta às quadras, sem qualquer seqüelas, Guga passou a fazer exercícios de fortalecimento muscular. Nesta terça-feira, fez um mês da data da cirurgia e entra numa fase em que começa a usar aparelhos de musculação - para ganhar massa - assim como já faz bicicleta com carga. "O Guga inicia uma fase de fortalecimento muscular, continua usando a esteira para corridas e começa a usar peso para ganhar massa muscular", disse o técnico Larri Passos. "A piscina continua também na sua rotina." O próprio Guga mostrou-se muito animado com os últimos progressos e disse que tudo está sendo feito para sua volta à quadra. "Está show de bola", definiu o tenista.