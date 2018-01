Guga vê estréia com otimismo Há dois anos sem pisar na "sagrada" grama de Wimbledon, Gustavo Kuerten até que se revelou otimista com o resultado do sorteio da chave do torneio. Sua estréia será diante do holandês Johan von Lottun, número 92 do ranking mundial e jogador que costuma se dar bem em pisos rápidos. Os outros dois brasileiros no Grand Slam inglês também terão estréias teoricamente boas. Flávio Saretta pega o britânico Alan Mackin, número 360, enquanto André Sá jogará com o argentino Mariano Puerta. "Acho que vai ser um bom jogo para ganhar ritmo", disse Guga referindo-se a Van Lottun. "Não sei bem o que esperar deste torneio. Há dois anos que não jogo na grama." A preparação para jogar na grama - superfície muito rápida - Guga vem realizando em Florianópolis, numa quadra sintética. Enquanto isso, seu adversário participa dos torneios prepararatórios, como os de Hertogenbosch, na Holanda, onde estreou com vitória sobre o argentino José Acasuso por 6/3 e 6/2. Por isso, era de se esperar maiores preocupações de Kuerten para sua estréia, mas o tenista brasileiro revelou confiança. Se passar pela primeira rodada, Guga teria pela frente o vencedor do jogo entre o norte-americano Todd Martin e o espanhol Fernando Vicente. Com esperanças de outra boa campanha, depois de Roland Garros, Saretta jogará com um tenista acostumado às quadras de grama, como Mackin, mas é um jogador que, por outro lado, não vem conseguindo bons resultados. Se vencer, o brasileiro enfrentaria o vencedor de Agustin Calleri e Adrian Voinea. E em defesa das quartas-de-final do ano passado, André Sá, um jogador que gosta das quadras rápidas, entra como favorito diante do argentino Mariano Puerta, mesmo apesar da má fase que atravessou nos últimos meses. Nesta terça-feira, por exemplo, Sá venceu na estréia do torneio de Nottingham ao superar o britânico Jamie Delgado por 6/7 (7/4), 7/6 (7/2) e 7/6 (7/4). Enfrenta nesta quarta o alemão Alexander Popp. Outros brasileiros ainda tentam vaga na chave principal. Na primeira rodada do qualifying, Ricardo Mello ganhou de Massimo Dell´Acqua por 6/3, 3/6 e 8/6, enquanto Alexandre Simoni superou EricTaino por 6/1 e 6/3; Marcos Daniel ganhou de outro brasileiro Pedro Braga por 7/6 (7/5) e 6/4, enquanto Francisco Costa perdeu para Giovanni Lapentti por 6/3 e 6/4. Daniel e Mello tinham jogo programado para esta terça, mas a rodada estava bem atrasada por causa de chuvas.