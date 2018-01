Guga vence 1º set contra alemão O tenista Gustavo Kuerten começou bem a partida contra o alemão Nicolas Kiefer, válida pela primeira rodada do Torneio de Hamburgo. Guga começou vascilante; teve o serviço quebrado logo no segundo game, mas reagiu e fechou o primeiro set com 6/4. Quem vencer esta partida vai enfrentar o romeno Andrei Pavel, que derrotou o australiano Wayne Arthurs. O segundo set já está em andamento.