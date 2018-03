Guga vence 1º set contra Gastón Gaudio O tenista brasileiro Gustavo Kuerten disputou um set acirrado contra Gastón Gaudio, mas venceu por 7-6 (7/1) e saiu na frente neste sábado no duelo diante do rival argentino, em partida que vale uma vaga nas oitavas-de-final do torneio de Roland Garros. Vale lembrar que os jogadores se enfrentaram quatro vezes, com duas vitórias para cada lado. O vencedor deste jogo vai pegar o espanhol Tommy Robredo.