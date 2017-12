Guga vence 1º set em Indianápolis Gustavo Kuerten começou bem seu jogo de estréia no Torneio de Indianápolis e venceu o primeiro set diante do israelense Naon Okun, ao marcar 6/4. Depois de um começo de partida relativamente equilibrado, Guga conseguiu uma quebra de serviço para fazer 4 a 2 e chegou a abrir vantagem de 5 a 3, sacando para fechar a série. Mas bastou um descuido para Okun devolver a quebra de serviço e diminuir a vantagem para 5 a 4. Mas logo Guga voltou a mostrar a força de seu jogo e definir a vitória parcial por 6/4, quebrando pela segunda vez o saque do israelense.