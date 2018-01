Guga vence 1.º set equilibrado Num primeiro set bastante equilibrado e até mesmo um pouco tenso, Gustavo Kuerten abriu vantagem sobre o argentino Guillermo Coria ao vencer a série por 6/4. Guga aproveitou bem a única chance que teve neste primeiro set, ao quebrar o serviço do adversário no 4 a 4 e sacar depois para fechar em 6 a 4. Guga, neste primeiro set, mostrou um jogo bastante consistente, correu bem nas bolas, foi atrás das curtinhas do argentino, e mostrou muita garra e determinação na luta para chegar a final do Masters Series de Montecarlo. O tenista argentino fez algumas jogadas de efeito, mostrando habilidade e talento, mas Guga compensou com um jogo sério e determinado. Uma das qualidades de Guga neste primeiro set foi o bom aproveitamento de primeiro serviço que esteve em 68% um índice considerado acima do normal. O tenista brasileiro ainda aplicou dois aces e 17 winners, bolas vencedoras.