Guga vence 1º set no tie break Gustavo Kuerten venceu o primeiro set da partida contra o norte-americano Andy Roddick, válida pela terceira rodada do Master Series de Montreal. O set foi muito equilibrado, decidido apenas no tie break, com 7/6 (7/4). O jogo até agora tem se revelado uma verdadeira guerra de saques e boas jogadas. Guga precisou de toda sua experiência e recursos para sair de situações difíceis. No 4 a 5, por exemplo, salvou um set point, com um ace. Manteve a tranqüilidade para confirmar seu serviço e levar a decisão para o tie break. O desafio para Guga, como era de se esperar, tem sido muito difícil e perigoso. Andy Roddick joga com incrível eficiência e seu serviço é mesmo um dos mais violentos do circuito internacional. Por diversas vezes sacou a mais de 200 km/h. Por sua vez, o brasileiro revelou uma regularidade impressionante no seu primeiro serviço, com um índice de 70%, algo acima do normal. O vencedor desta partida vai enfrentar o ganhador do confronto entre o marroquino Hicham Arazi e o romeno Andrei Pavel. O terceiro set já está em andamento.