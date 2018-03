Guga vence 2º set contra argentino Gustavo Kuerten venceu o segundo set da partida contra o argentino Agustin Calleri, válida pela segunda rodada do Torneio de Roland Garros. Fez 6 a 4, mas voltou a repetir os erros do primeiro, quando também ganhou por 6/4. A exemplo do que ocorrera anteriormente, o brasileiro abriu larga vantagem, mas permitiu a reação do adversário. No momento em que sacava para fechar, teve o serviço quebrado e o argentino chegou a 4/5. Como tinha uma quebra de vantagem, Guga confirmou seu serviço no 10º game e fechou o set, abrindo 2 a 0 no placar. O vencedor deste jogo vai enfrentar o ganhador do confronto entre o marroquino Karim Alami e o israelense Harel Levy. Se vencer o terceiro set - que já está em andamento - Guga fecha a partida.