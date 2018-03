Guga vence 2º set e empata jogo Depois de levar um susto no primeiro set, quando perdeu para o alemão Lars Burgsnüller no tie-break por 7/6 (7-5),o tenista Gustavo Kuerten se recuperou e venceu o segundo set por 6/3, em partida válida pela segunda rodada do ATP Tour de Stuttgart. O terceiro set da partida já está em andamento. Este o segundo jogo de Guga nesta quinta-feira. No começo da manhã o brasileiro venceu o austríaco Stefan Koubeck (2 a 0). Guga teve de jogar duas vezes no dia porque sua partida de estréia, prevista para terça-feira só foi realizada hoje por causa da chuva.