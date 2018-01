Guga vence 2º set no tiebreak O tenista Gustavo Kuerten teve muita dificuldade, mas conseguiu vencer o segundo set (7/6) da partida contra o checo Jiri Novak, válida pela semifinal do Torneio de Stuttgart. O set foi decidido no tiebreak. O brasileiro saiu de uma situação difícil. Perdia por 4 a 1, mas reagiu e fechou em 7/5. Neste ano, o brasileiro venceu apenas 5 dos 15 tiebreaks que disputou. Agora, a partida está empatada em 1 a 1. O terceiro e decisivo já set está em andamento.