Guga vence 3º set e abre 2 a 1 O tenista brasileiro Gustavo Kuerten venceu o terceiro set (6/2) da partida contra o espanhol Juan Carlos Ferrero, que vale o título do Master Series de Roma. Apesar do placar, o brasileiro teve muita dificuldade no set e agora tem 2 a 1 no jogo. O primeiro set Guga venceu por 6/2, mas no segundo, o espanhol reagiu e aplicou 6/1 em Guga. O quarto set já está em andamento. A final do Master Series está sendo disputada em cinco sets.