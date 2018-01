Guga vence 3º set e vira o jogo Em um set emocionante, o tenista brasileiro Gustavo Kuerten venceu o australiano Patrick Rafter por 7-6 (7-1) e virou o jogo com a vantagem de 2 a 1 no primeiro confronto entre os países pelas quartas-de-final da Copa Davis, disputada na arena montada na Avenida Beira-Mar Norte, em Florianópolis. Com forte apoio da torcida, Guga chegou a estar perdendo por 4 a 2, empatou a partida e passou por Rafter. Ele segue agora para o quarto set do jogo.