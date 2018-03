Guga vence a 1ª na chave de duplas Depois da boa estréia na chave de simples, quando bateu o argentino Juan Ignácio Chela, Gustavo Kuerten também venceu no torneio de duplas do Masters de Hamburgo. Nesta terça-feira, ao lado do inglês Tim Henman, Guga venceu a dupla formada pelos norte-americanos Jan-Michael Gambill e Oliver Graydon por 2 a 0, com parciais de 6-4 e 6-2. Na próxima rodada, Guga e Henman enfrentam os franceses Michael Llodra e Fabrice Santoro. No torneio de simples, o brasileiro volta à quadra nesta quarta-feira, diante do russo Nikolay Davydenko.