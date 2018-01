Guga vence a primeira em Buenos Aires Para quem esperava ter Marcelo Rios pela frente, até que Gustavo Kuerten deu sorte na sua estréia na Copa AT&T, o ATP Tour de Buenos Aires. Jogou com o peruano Ivan Miranda, que substituiu o tenista chileno (que desistiu da competição por causa de uma lesão na perna) e Guga venceu fácil por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/4. Agora, curiosamente vai desafiar outro brasileiro, Flávio Saretta, que superou o argentino Gaston Etlis por 7/6 (7/3) e 6/3. Guga não decepcionou. Se o público, com mais de seis mil pessoas lotando a quadra central do Buenos Aires Lawn Tennis, esperava por um duelo entre dois ex-líderes do ranking, pôde ver a boa forma do brasileiro. Desde o início pressionou o adversário com golpes potentes de fundo de quadra que deliciaram os fãs de Guga na Argentina e os amantes do bom tênis. Por isso, saiu aplaudido da quadra, mas, curiosamente, não se deu por satisfeito. ?Fiz um bom jogo, mas acho que ainda tenho muita coisa a melhorar", contou o tenista que há mais de seis meses não joga um torneio em quadras de saibro. ?Acho que estava até um pouco ansioso por querer fazer tudo de uma vez no saibro, mas foi importante começar bem e procurar fazer o maior número de partidas neste torneio." O duelo de Guga com Saretta será apenas nesta quinta-feira. O jogo tem uma espécie de tira-teima, pois Guga perdeu no único encontro que tiveram, no Brasil Open, na Costa do Sauípe, em 2001. ?Vai ser um jogo importante para nos dois", disse Kuerten. ?Quem vencer pode ganhar muita confiança e é o que buscamos nesta época do ano." Guga ainda volta à quadra nesta quarta-feira para sua estréia na chave de duplas. Ao lado de André Sá enfrenta os argentinos David Nalbandian e Lucas Arnold, em jogo programado para às 21 horas.