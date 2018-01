Guga vence a terceira em Paris O tenista brasileiro Gustavo Kuerten garantiu sua vaga nas oitavas-de- final do Torneio de Roland Garros. Nesta sexta-feira, ele venceu o chileno Fernando González por 3 sets a 1 em pouco mais de duas horas e meia de partida. As parciais foram de 6/3, 2/6, 7/6 (8-6) e 6/4. Na próxima rodada, Guga vai enfrentar o espanhol Albert Costa, que derrotou o italiano Andrea Gaudenzi por 3 sets a 0. Vigésimo cabeça-de-chave, Costa venceu com parciais de 7/6 (7-2), 6/1 e 7/5. Alguns minutos depois da vitória de Guga, um susto em Roland Garros. Uma suposta bomba suspendeu por alguns instantes a partida entre o espanhol Carlos Moyá e o argentino Guillermo Cañas, que estava sendo disputada na quadra 1. Os organizadores suspeitaram do conteúdo de uma bolsa deixada nas tribunas, sob uma cadeira, e coberta por uma jaqueta. Por precaução, a quadra - que tem capacidade para 3.790 pessoas - foi evacuada. O jogo foi reiniciado minutos depois de a polícia confirmar que não havia ameaça aos torcedores.