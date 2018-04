Guga vence argentino e empata o duelo Gustavo Kuerten começou bem a temporada 2002. Apesar de ser apenas um torneio exibição, o tenista brasileiro ganhou do argentino David Nalbandian por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/4, nesta quinta-feira à noite, no ginásio do Maracanãzinho, no Rio. Com a vitória de Guga, o Brasil empatou em 1 a 1 o Desafio contra a Argentina, já que Fernando Meligeni tinha perdido para Gastón Gaudio na preliminar. Guga fez a festa no Maracanãzinho. Alegrou a torcida, ao distribuir bolinhas para os quatro cantos das arquibancadas, bateu bola com um pegador e ainda venceu o jogo diante de Nalbandian. "Gosto muito de jogar neste clima, acho que nem importa muito o resultado do jogo, mas sim pegar ritmo. Estava tudo como queria, com um bom público para animar e senti confiança em meus golpes, depois de muito tempo sem disputar pontos", avaliou Guga. No seu primeiro jogo do ano, depois de dois meses de férias e pré-temporada, Guga confessou que sentiu a falta de ritmo e admitiu que ainda é muito cedo para saber como vai reagir fisicamente e se já superou a lesão na virilha. Ele também deixou claro que não espera mesmo chegar a Melbourne, para o Aberto da Austrália, a partir do dia 14, em perfeitas condições. "Este foi o meu primeiro jogo em dois meses e uma partida é sempre muito diferente de um treino", revelou. "Aos poucos, acho que posso chegar à minha melhor forma, mas não vai dar para estrear na Austrália 100%, talvez só mesmo nos próximos meses possa estar no meu melhor ritmo." Neste clima de exibição, Guga volta à quadra nesta sexta-feira, a partir das 20h30, com transmissão pela TV Record, para a partida de duplas. Ao lado de Daniel Melo, ele enfrentará Gaston Gaudio e Luiz Lobo. No sábado, às 10 horas, joga contra Gaston Gaudio e a seguir, Fernando Meligeni pega David Nalbandian.