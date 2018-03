Guga vence argentino em Roland Garros O brasileiro Gustavo Kuerten venceu o argentino Agustin Calleri por três sets a zero - parciais de 6/4, 6/4 e 6/4 - em partida válida pela segunda rodada do Torneio de Roland Garros. Na próxima rodada, o brasileiro vai enfrentar o vencedor do confronto entre o marroquino Karim Alami e o israelense Harel Levy. Guga poupou-se em seu jogo contra Callieri. Não mostrou a mesma força da estréia diante de Guillermo Coria, fez o suficiente para vencer e manter vivas as esperanças do tricampeonato. "Depois de uma estréia em que comecei muito forte, acho até que foi bom poupar me um pouco nesta partida para economizar energias, num torneio tão longo e tão difícil como este", garantiu Guga. Na partida contra Calleri, Guga por duas vezes chegou a sacar por 5 a 2, com chances de fechar a série, mas acabou perdendo seu serviço. O tenista brasileiro, porém, não se mostrou preocupado com isso. "Senti que tinha o controle da partida e, por isso, estou contente por ter jogado bem nos momentos em que precisava para ganhar."