Guga vence argentino no Brasil Open O tenista Gustavo Kuerten se classificou às semifinais do Brasil Open, nesta sexta-feira, ao vencer o argentino Gastón Etlis por 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/5) e 6-1. Na próxima fase, ele vai enfrentar o paraguaio Ramon Delgado, que eliminou André Sá da competição. No primeiro set, Guga teve trabalho para vencer o adversário, que chegou a buscar a diferença no resultado e levar o set para o tie-break. A dificuldade em vencer o 1º set parece ter dado ânimo extra ao tenista brasileiro, que arrasou o argentino no segundo set, vencendo com facilidade.