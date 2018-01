Guga vence; Brasil faz 1 a 0 na Davis O Brasil largou na frente no confronto com a Suécia pelo Grupo Mundial da Copa Davis. Na tarde desta sexta-feira, na cidade sueca de Helsingborg, Gustavo Kuerten confirmou seu favoritismo e derrotou Andreas Vinciguerra por 3 sets a 0, marcando o primeiro ponto para o Brasil. Guga não encontrou dificuldades e venceu com parciais 6/1, 6/4 e 6/4. Esta foi a terceira vitória de Guga sobre Vinciguerra em três partidas. No segundo jogo do dia, que deve começar em instantes, André Sá vai enfrentar Jonas Bjorkman.