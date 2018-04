Guga vence Corretja em reedição de final no Rio Dez anos depois do tricampeonato de Roland Garros, Gustavo Kuerten reencontrou Alex Corretja para uma partida de exibição, no Rio, no sábado à noite. E o resultado foi o mesmo visto no saibro francês. Maior tenista brasileiro de todos os tempos, Guga venceu o espanhol por 2 sets a 1 (6/3, 3/6 e 10/7 no super tie-break), no Maracanãzinho, com boa presença de público.